La definizione e la soluzione di: Minerale all interno della matita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRAFITE

Curiosità : Minerale all interno della matita

Una matita (o lapis) è uno strumento per disegnare e per scrivere. La matita comune è solitamente un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste ... Significato grafite

grafite s. f. dal ted. Graphit, der. del gr. ????? «scrivere» perché, strofinata su carta, del Chisone , del Pellice e della Bormida di Millesimo. G. artificiale, grafite ottenuta sottoponendo a elevate temperature materiali carboniosi, di solito antracite, carbone di lapis 'lapis s. m. dal lat. lapis 'pietra'. - sottile asta di grafite, ricoperta di legno, usata per scrivere e disegnare matita. ? portamine. Definizione Treccani

