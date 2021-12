La definizione e la soluzione di: A Milano, quello Bicocca è un museo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HANGAR

Curiosità : A Milano, quello Bicocca e un museo

HangarBicocca, noto anche come HangarBicocca, è uno spazio espositivo dedicato all'arte moderna e contemporanea situato nel quartiere Bicocca di Milano. L'edificio ... Significato hangar

hangar ‹ã'gaar› s. m., fr. prob. dal franco *haimgard «recinto annesso alla casa». – Tettoia, rimessa, capannone, e in partic. aviorimessa. CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA hangar ã'gar, it. 'angar s. m., fr. prob. dal franco ?haimgard 'recinto annesso alla casa'. - aeron. luogo coperto in cui vengono parcheggiati o riparati gli aeromobili non com. aviorimessa. ? capannone, rimessa, tettoia. Definizione Treccani

