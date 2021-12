La definizione e la soluzione di: È la migliore combinazione del poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCALA REALE

Curiosità : e la migliore combinazione del poker

fiche da gioco; in italiano talvolta detta la texana) è una delle più diffuse specialità del gioco del poker a carte comunitarie. Benché teoricamente fino ... Significato scala%20reale

SCALA 1. La parola SCALA è un termine generico per indicare vari tipi di strutture fisse o mobili, reali (s. 1100.000). Parole, espressioni e modi di dire a scala economie di scala in scala scala Celsius scala cromatica scala delle magnitudo scala Fahrenheit scala Kelvin scala scala s. f. lat. tardo scala -ae nel lat. class. soltanto al plur., scalae -arum, der. di scandere 'salire'. - 1. a. archit., edil. struttura architettonica, com. sequenza. > coppia, doppia coppia, tris, s., full, colore, poker, scala reale. ? Espressioni: scala quaranta gioco di carte ? ramino. 7. ant. insieme delle operazioni Definizione Treccani

Altre definizioni con migliore; combinazione; poker; Il migliore ... di Londra; È migliore quella cotta al dente; Il migliore amico di Bart Simpson; Permettono una migliore visione; combinazione del poker che non contiene il re; La più difficile combinazione al Lotto; Una combinazione nel gioco del Lotto; Avvenuto per combinazione ; Combinazione del poker che non contiene il re; L “hold em” del poker ; L aumento del poker ista; Lo può esclamare chi sta giocando a poker ; Cerca nelle Definizioni