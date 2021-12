La definizione e la soluzione di: Mezzo pubblico per il trasporto di persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTOBUS

Curiosità : Mezzo pubblico per il trasporto di persone

Un mezzo di trasporto è un dispositivo utilizzato per il trasporto di persone, animali o oggetti; può essere guidato o comandato a distanza (ad esempio ... Significato autobus

s. m. (meno corretto autobùs) dal fr. autobus, comp. di auto(mobile) e (omni)bus. – Autoveicolo destinato al trasporto collettivo di persone su percorsi urbani e suburbani: aspettare l’a., viaggiare in a.; perdere l’a. (anche in senso fig., perdere un’occasione utile perché arrivati in ritardo CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI autobus 'autobus s. m. dal fr. autobus, comp. di automobile e omnibus. - trasp. autoveicolo destinato al trasporto collettivo di persone bus, pullman, non com. adibito spec. al collegamento tra due o più paesi corriera. ? Espressioni: fig., perdere l'autobus perdere un'occasione perdere il tram o il treno. cogliere l'occasione. Definizione Treccani

