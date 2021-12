La definizione e la soluzione di: Mezzo pesante utile al trasporto merci su strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMION

Curiosità : Mezzo pesante utile al trasporto merci su strada

direttive che tutti gli operatori del trasporto devono seguire nell'effettuazione del trasporto di merci su strada. Tali regole sono denominate CMR (da ... Significato camion

càmion s. m. pronuncia arbitraria, ma molto diffusa, del fr. camion ‹kami?õ'›. – Autocarro: i c. sfrecciavano accanto alla macchina scuri e minacciosi come balene ( Niccolò Ammaniti ). ? Dim. camioncino (v.). CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI camion 'kamjon s. m. dal fr. camion. - aut., trasp. mezzo pesante adibito al trasporto di merci autocarro. ? automezzo, veicolo. ? autotreno, furgone, TIR. Definizione Treccani

