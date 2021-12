La definizione e la soluzione di: Un mezzo di impugnazione delle sentenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPELLO

Curiosità : Un mezzo di impugnazione delle sentenze

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Impugnazione (disambigua). Il termine impugnazione (dal latino in pugnare, 'combattere contro'), nel ... Significato appello

appèllo s. m. der. di appellare; in alcune accezioni, ricalca il fr. appel. – 1. d’a.; sentenza d’a.; nel diritto romano, a. al popolo, la facoltà di appellarsi direttamente al popolo contro le sentenze penali. E per indicare l’organo giudiziario a cui è appello a'p:?l:o s. m. der. di appellare. - 1. il chiamare più persone per nome, con la prep. di o assol.: fare l'a. degli scolari ? burocr. chiama, chiamata. a qualcuno o qualcosa fare affidamento: faccio a. alla tua generosità appellarsi, invocare ø, ricorrere, rivolgersi. 4. giur. assol., il ricorrere a un giudice superiore Definizione Treccani

