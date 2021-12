La definizione e la soluzione di: Mettere a bagno per estrarre il principio attivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACERARE

Curiosità : Mettere a bagno per estrarre il principio attivo

macerare v. tr. dal lat. macerare (io màcero, ecc.). – 1. ; m. la carne nell’aceto, prima di cuocerla. Nell’intr. pron., subire il processo di macerazione: lasciare una notte i ceci nell’acqua perché si macerino; più spesso in frasi con macerare dal lat. macerare io màcero, ecc.. - ¦ v. tr. 1. sottoporre una sostanza a macerazione, tenendola a lungo in acqua o in altro liquido: m. la carta, il cuoio a. abbattere nel corpo e nello spirito: le sofferenze lo avevano macerato consumare, debilitare, estenuare, logorare, rodere, sfinire, stremare. distruggere. b. sottoporre a Definizione Treccani

