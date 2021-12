La definizione e la soluzione di: Messa in soluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DILUITA

Curiosità : Messa in soluzione

La messa stazionale è una messa celebrata dal papa o da un altro vescovo diocesano con partecipazione del suo clero e dei suoi fedeli. In origine era la ... Significato diluita

Neologismi (2008) diluitivo agg. Che diluisce, allenta, rende meno solido. ? Gli analisti da Cesare Geronzi (dovrebbe essere efficace con l’inizio del 2006) alcuni dei soci vedranno infatti diluita la propria quota. È il caso di Abn, che scenderà dal 9% al 7,75% circa long drink l?? drink, it. l?n'drink locuz. ingl. propr. 'bevanda lunga', usata in ital. come s. m. - enol. bevanda alcolica diluita con succhi di frutta o altro e servita ghiacciata ? cocktail. ? bibita, drink. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con messa; soluzione; La messa in gioco della palla nel biliardo; La teoria messa alla prova in pratica; Ad ogni modo il cmq dei messa ggi di testo; Risponde con un messa ggio registrato; Questioni complesse che attendono una soluzione ; Hanno una soluzione ; Lo è un enigma di difficile soluzione ; Nella soluzione ... paga i suoi debiti; Cerca nelle Definizioni