La definizione e la soluzione di: Il mese del Super Bowl, negli USA.

Soluzione 8 lettere : FEBBRAIO

Curiosità : Il mese del Super Bowl, negli USA

cinque volte MVP del Super Bowl (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV), è stato convocato per quattordici Pro Bowl, ha detenuto il primato NFL per il maggior numero ... Significato febbraio

febbràio (ant. o region. febbraro) s. m. lat. februarius, agg. der. Filippo e instaurando, in sua vece, un governo repubblicano; e quello che nel febbraio 1917 costituì la fase preliminare della rivoluzione russa, prima che nel successivo ottobre proverbi. Finestra di approfondimento Definizione - I proverbi sono sentenze stereotipate raramente coniate da autori noti, più spesso prive di una fonte precisa che racchiudono un principio didattico-morale, pecorelle acqua o pioggia a catinelle; cielo rosso la mattina la pioggia è vicina; febbraio corto e amaro; gobba a ponente luna crescente gobba a levante luna calante; il buondì Definizione Treccani

