La definizione e la soluzione di: Mescolare più volte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIMESTARE

Curiosità : Mescolare piu volte

nell'ingerire dell'alcool e del cloruro di sodio e poi saltare per "mescolare". Più volte il Dottore ha dato prova di poter comprendere la composizione chimica ... Significato rimestare

v. tr. comp. di ri- e mestare (io rimésto, ecc.). – 1. Mestare di nuovo, o, più spesso, mestare con impegno o a lungo: r. l’uva nel tino: r. la calcina; r. la polenta, il sugo, la salsa, un intingolo, perché non si attacchino sul fondo del tegame durante la cottura; con uso assol.: r. in un CATEGORIA: ALIMENTAZIONE v. tr. der. di mestare, col pref. ri- io rimésto, ecc.. - 1. mestare di nuovo o, più spesso, con impegno o a lungo ? RIMESCOLARE 1. 2. fig. rimettere in discussione, riesaminare, spesso con intonazione di biasimo: non era proprio il caso di r. il suo passato frugare in, rivangare Definizione Treccani

Altre definizioni con mescolare; volte; mescolare acqua e farina; Agitare, mescolare ; Rimescolare o intrigare; Il Sella, tre volte Ministro delle finanze; Rivolte lla... per gli inglesi ing; Teli usati per tenersi caldi avvolte , protette; Un pranzo all aperto, a volte seduti a terra; Cerca nelle Definizioni