La definizione e la soluzione di: Menù fisso destinato ai vacanzieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TURISTICO

Curiosità : Menu fisso destinato ai vacanzieri

Significato turistico

turìstico agg. der. di turista (pl. m. -ci). – Che riguarda il turismo o i turisti: province; il movimento t. in Italia durante l’anno santo ; zona t., meta abituale di turisti per particolari attrazioni naturali o artistiche; prezzo t., prezzo ridotto praticato a turistico tu'ristiko agg. der. di turista pl. m. -ci. - che riguarda il turismo o i turisti: viaggio t. ? Espressioni: agenzia turistica ufficio nel quale è possibile acquistare o prenotare biglietti di viaggio, pernottamenti, escursioni e sim. agenzia di viaggi. ? operatore turistico, tour operator. CATEGORIA: TURISMO Definizione Treccani

