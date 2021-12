La definizione e la soluzione di: Un po meno che bruciato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCOTTATO

Curiosità : Un po meno che bruciato

Curiosità : Un po meno che bruciato

Significato scottato

scottare v. tr. e intr. lat. *excoctare, der. di excoctus, part. pass. di excoquere s. la terra sotto i piedi, essere impaziente e ansioso di allontanarsi da un luogo: ti scotta la terra sotto i piedi, che te ne vuoi già andare; Renzo si fermò un momentino sulla CATEGORIA: ALIMENTAZIONE agg. part. pass. di scottare. - 1. che presenta delle bruciature, anche con la prep. da: avere la faccia s. dal sole bruciato. ustionato. bruciacchiato. 2. gastron. che è stato cotto per breve tempo: una fetta di carne s. sbollentato. 3. fig., fam. che ha subìto un danno morale CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

