La definizione e la soluzione di: Lo è il Mediolanum Forum di Assago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALASPORT

Curiosità : Lo e il Mediolanum Forum di Assago

9°08'32?E? / ?45.401111°N 9.142222°E45.401111; 9.142222 Il Mediolanum Forum, noto dal 1990 al 1993 come Forum di Assago, dal 1993 al 2006 come FilaForum e dal ... Significato palasport

palaspòrt s. m. – Forma abbreviata per palazzo dello sport, usata, in alcune città, per lo più come nome proprio: la manifestazione ginnica avrà luogo nel pomeriggio al Palasport. palazzo pa'lats:o lett. e ant. palagio pa'lad?o s. m. lat. palatium. - 1. a. archit. edificio di grandi dimensioni, solitamente pista ghiacciata palaghiaccio; palazzo dello sport edificio coperto per manifestazioni sportive palasport; palazzo reale residenza di un sovrano reggia. b. estens. l Definizione Treccani

