La definizione e la soluzione di: Il medico specializzato in gastroenterologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EPATOLOGO

Curiosità : Il medico specializzato in gastroenterologia

ghiandole endocrine. Gastroenterologia: il medico specialista si chiama gastroenterologo; studia le malattie gastrointestinali, quindi in particolare di organi ... Significato epatologo

epatòlogo s. m. (f. -a) tratto da epatologia (pl. m. -gi o -ghi). – Medico specialista in epatologia. Definizione Treccani

