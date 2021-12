La definizione e la soluzione di: In medicina parola desueta sostituita da anasarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IDROPISIA

Curiosità : In medicina parola desueta sostituita da anasarca

Significato idropisia

idropi?ìa (ant. idrope?ì) s. f. dal fr. hydropisie, che è dal lat. hydropisis, der. di hydrops -opis (v. idrope). – In medicina, termine non più in uso per designare la presenza di liquido nelle cavità sierose, successivamente sostituito da anasarca. idropisia idropi'zia s. f. dal fr. hydropisie, lat. hydropisis, der. di hydrops -opis, non com. - med. presenza di liquido nelle cavità sierose anasarca. Definizione Treccani

