La definizione e la soluzione di: In matematica, ce l ha una curva algebrica piana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAPPIO

Curiosità : In matematica, ce l ha una curva algebrica piana

diagrammi di Venn per indicare le intersezioni. Il suo interno crea una curva algebrica chiamata triquetra. Il centro della figura a 3 cerchi è chiamato ... Significato cappio

càppio s. m. lat. capulus o capulum «ciò che serve per afferrare», der. di capere si scioglie: fare, sciogliere un c.; anche, talora, il nastro stesso con cui si fa il cappio per ornamento delle vesti o dei capelli; c. scorsoio, non com. per nodo scorsoio. 2. In cappio 'kap:jo s. m. lat. capulus o capulum 'ciò che serve per afferrare'. - 1. a. annodatura fatta con due capi in modo che tirandone uno la legatura , laccio, nodo scorsoio. b. corda per impiccare ? CAPESTRO 2. b. 2. abbigl. nastro con cui si fa il cappio per ornamento delle vesti o dei capelli fiocco, nappa. Definizione Treccani

