La definizione e la soluzione di: Il Marlon stella del cinema USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRANDO

Curiosità : Il Marlon stella del cinema USA

influenti del secolo nel 1999. L'American Film Institute ha inserito Brando al quarto posto tra le più grandi star della storia del cinema. Marlon Brando ... Significato brando

brando1 s. m. dal germ. brand «tizzone» in senso fig. per la lucentezza. – Spada di grosse dimensioni a lama due mani; poet., spada in genere: fulminando Spesso a la vista gli dirizza il b. (T. Tasso); Ahi! Qual d’essi il sacrilego brando Trasse il primo il fratello a ferire (Manzoni). brando s. m. dal germ. brand 'tizzone', in senso fig. per la lucentezza. - 1. arm. grossa spada con lama larga a due tagli spadone. 2. poet. qualsiasi arma bianca a lama lunga lett. ferro, spada. ? daga, fioretto, gladio, sciabola, stocco. Definizione Treccani

Altre definizioni con marlon; stella; cinema; Un marlon del cinema USA e grande divo; Un film di Gillo Pontecorvo con marlon Brando; In quello del porto... c'era marlon Brando; Di quello Stanislavskij fu esponente marlon Brando; La costella zione del Serpentario; Programma TV per ragazzi col videogioco stella ris; Quello di Salomone è la stella a sei punte; L astro più luminoso della costella zione del Toro; Un Marlon del cinema USA e grande divo; I Vittorio e Cristian del cinema italiano; Il Riz compositore di colonne sonore per il cinema ; Il Frank youtuber, volto di TV e cinema ; Cerca nelle Definizioni