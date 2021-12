La definizione e la soluzione di: Un Marlon del cinema USA e grande divo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRANDO

Curiosità : Un Marlon del cinema USA e grande divo

settanta, grazie al cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, il cinema italiano raggiunge una posizione di grande prestigio sia ... Significato brando

brando1 s. m. dal germ. brand «tizzone» in senso fig. per la lucentezza. – Spada di grosse dimensioni a lama due mani; poet., spada in genere: fulminando Spesso a la vista gli dirizza il b. (T. Tasso); Ahi! Qual d’essi il sacrilego brando Trasse il primo il fratello a ferire (Manzoni). brando s. m. dal germ. brand 'tizzone', in senso fig. per la lucentezza. - 1. arm. grossa spada con lama larga a due tagli spadone. 2. poet. qualsiasi arma bianca a lama lunga lett. ferro, spada. ? daga, fioretto, gladio, sciabola, stocco. Definizione Treccani

