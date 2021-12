La definizione e la soluzione di: Marinaio specializzato nel manovrare alcune vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GABBIERE

Curiosità : Marinaio specializzato nel manovrare alcune vele

manovrate da personale specializzato, a volte ingaggiato fra i marinai esperti nell'arrampicarsi sugli alberi delle navi per manovrare le vele. Nelle costruzioni ... Significato gabbiere

gabbière s. m. der. di (vela di) gabbia. – Nelle navi a vela del passato, marinaio specializzato della posizione sui pennoni, dal centro nave all’esterno, per l’esecuzione degli ordini relativi alle manovre), si denominano capo gabbiere, gabbiere centro, e gabbieri. CATEGORIA: MILITARIA nautica. Finestra di approfondimento Tipi di imbarcazione - 1. Antiche: avviso; bireme; bissona; bombarda; brigantino; bucintoro; caracca; caravella; cocca; corvetta; drakar; dromone; feluca; fregata; ; ciurma; comandante; commodoro; contrammiraglio; corsaro; equipaggio; ?libustiere; fuochista; gabbiere; gondoliere; guardiamarina; imprenditore navale; lupo di mare; macchinista Definizione Treccani

