La definizione e la soluzione di: Mare tropicale appartenente all Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARAIBICO

Curiosità : Mare tropicale appartenente all Atlantico

situato tra Europa, Nordafrica e Asia occidentale. È un mare dipendente dall'Oceano Atlantico, a cui è connesso tramite lo stretto di Gibilterra; il Canale ... Significato caraibico

Neologismi (2008) idrobike s. f. inv. Bicicletta acquatica priva di ruote, sulla quale programma promosso da via Villa Glori – oltre ai consueti yoga, balli liscio e caraibico, nuoto, minibasket e lingue straniere – quest’autunno lancia una novità: gym acquatica al sudamericano o sud-americano agg. comp. di sud e americano. - dell'America Meridionale: i paesi s. latino-americano, di danza caraibico. nordamericano. Definizione Treccani

Altre definizioni con mare; tropicale; appartenente; atlantico; Un modo aulico per chiamare un Livornese; Diffondere, diramare ; Insieme al mare in un romanzo di Ernest Hemingway; Insieme al mare nel romanzo di Hemingway; Un frutto tropicale ; Una pianta grassa tropicale ; 6 Un distillato tropicale ; Frutto tropicale sormontato da un ciuffo di foglie; Un appartenente alle forze armate; appartenente ad un antica popolazione dell Italia centro-meridionale; Oggetto appartenente a un passato remoto; appartenente ad un altro paese; Stato africano affacciato sull atlantico : Costa __; Quello atlantico è navigabile; Il transatlantico che urtò contro un iceberg; Un pesce dell'atlantico confuso con il nasello; Cerca nelle Definizioni