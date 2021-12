La definizione e la soluzione di: Il mare della costa orientale italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ADRIATICO

Curiosità : Il mare della costa orientale italiana

con il Mediterraneo Orientale. Fanno parte del Mediterraneo orientale il bacino del mar di Sicilia, del mare Adriatico, il mar Ionio, il mar Egeo, il mar ... Significato adriatico

adrïàtico agg. dal lat. Hadriaticus o Adriaticus (pl. m. -ci). dinarica), una delle principali razze europee, diffusa sulle due sponde del mare Adriatico, caratterizzata da statura alta e robusta, colorito per lo più bruno, cranio brachimorfo adriatico a'drjatiko agg. dal lat. Hadriaticus o Adriaticus pl. m. -ci. - antrop. detto di una delle prime razze europee, diffusa sulle due sponde dell'Adriatico Definizione Treccani

Altre definizioni con mare; della; costa; orientale; italiana; Le profondità del mare dove stanno strane creature; Interrompere, cessare... di fumare ; Lo sono le marasche e le amare ne; Su quello del mare si misura l altitudine; Lo è l anatroccolo della famosa fiaba danese; Così si chiama l odore della pioggia sulla terra; Personaggio del film Aladdin: il Genio della __; La dea greca della natura e della caccia; Un sacrificio del devoto specialità della scherma; Indica quanto costa il consumo di luce e gas; Macchinario da pesca usato nella costa adriatica; Stato africano affacciato sull Atlantico: costa __; Immutevole, costa nte; La regione più orientale d ltalia; Santi anacoreti della chiesa orientale ; Regione dell India orientale ; Ominide fossile dell Africa orientale e meridionale; La Francesca della pallavolo italiana ; Stefania, grande attrice in Divorzio all italiana ; Fu teatro di una nota sconfitta italiana nel 1917; Nota marca italiana di pneumatici; Cerca nelle Definizioni