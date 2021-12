La definizione e la soluzione di: Il mare aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PELAGO

Curiosità : Il mare aperto

in mare aperto (Captain Phillips) è un film del 2013 diretto da Paul Greengrass, con protagonista Tom Hanks. Adattamento cinematografico del libro Il dovere ... Significato pelago

pèlago s. m. dal lat. pelagus, gr. p??a??? «mare» (pl. -ghi), p. a la riva, Si volge a l’acqua perigliosa e guata (Dante); sovra la profonda Pace del glauco pelago Uscì Venere (Carducci). 2. In usi fig., passione, per lo più d’amore, in cui l pelago 'p?lago s. m. dal lat. pelagus, gr. pélagos 'mare' pl. -ghi, poet. - 1. vasta distesa d'acqua mare, oceano, poet. ponto. 2. fig. grande quantità abbondanza, fiumana, fiume, infinità, fam. macello, mare, marea, miriade, moltitudine, montagna, monte, mucchio, pletora, lett Definizione Treccani

