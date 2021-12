La definizione e la soluzione di: Il Marco politico della destra storica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINGHETTI

Curiosità : Il Marco politico della destra storica

anche nei decenni successivi. I ministeri della Destra storica dal primo governo Cavour al governo di Marco Minghetti del 1876 conseguirono importanti ... Significato minghetti

inchinévole agg. der. di inchinare, letter. – Disposto, incline a qualche cosa: essere i. a pietà; sulla questione della tassa del macinato il Minghetti era i. all’abolizione (B. Croce); s’era mostrato i. a far amicizia con me (Pirandello). Condiscendente: Definizione Treccani

Altre definizioni con marco; politico; della; destra; storica; Come Efialte di Trachis e marco Giunio Bruto; Nome d arte del cantautore marco Castoldi; Il marco cestista che ha giocato negli Spurs; Un soprannome del politico marco Porcio Catone; L Alfonso Scanio, politico ambientalista; Impegno sociale e politico atto al cambiamento; Lo Schwarzenegger attore e uomo politico ; Il politico socialista ucciso nel 1924; Uno dei due Elvis della musica; I legislatori della Grecia antica; Lo pseudonimo della cantante Tania Montelpare; Il nome della Marini showgirl italiana; destra , sinistra... e mezza nel gioco del calcio | Venerdì 26 novembre 2021; Lo scultore lo tiene con la destra ; Girare a destra ; Usano male la destra ; Era preistorica in cui iniziò l agricoltura; Regione storica della Spagna nord-occidentale; storica trasmissione della Rai degli Anni 60 presentata da Corrado; storica città russa;