Soluzione 6 lettere : DEROSA

Curiosità : Marchio milanese di biciclette da corsa

deriva da quello del suo fondatore, leggermente modificato perché fosse più accattivante. Il simbolo dell'azienda era un levriero in corsa. Il marchio Moto ... Significato derosa

