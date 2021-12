La definizione e la soluzione di: Un marchio di birre la moneta svedese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORONA

Curiosità : Un marchio di birre la moneta svedese

coróna s. f. lat. corona, dal gr. ??????. – 1. posta dai soldati romani sul capo di Gesù, come «re dei Giudei». Il nome di corona è esteso anche a copricapi varî, emblemi di dignità regia spec. presso antichi popoli orientali CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – VETERINARIA corona ko'rona s. f. dal lat. corona, dal gr. kor?ne. - 1. a. ornamento del capo di forma circolare, in metallo prezioso o di fiori e fronde, nell'antichità . 4. archit. motivo che chiude superiormente una costruzione o parte di essa coronamento. ? corona del rosario filza di pallottoline che si fa scorrere tra le dita pregando Definizione Treccani

