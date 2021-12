La definizione e la soluzione di: Manzo speziato rumeno che si affetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTRAMI

Curiosità : Manzo speziato rumeno che si affetta

30 minuti. Si estrae, si toglie dal canovaccio e si affetta in fette di ca. 1.5 / 2 cm di spessore e si serve con accompagnamento di un sugo di umido molto ... Significato pastrami

