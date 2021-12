La definizione e la soluzione di: Si mangia a Roma non ce n è per gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRIPPA

Curiosità : Si mangia a Roma non ce n e per gatti

minimamente. Non c'è storia Non si discute. Non ce n'è per nessuno Non c'è trippa per gatti Frase attribuita al sindaco di Roma Ernesto Nathan (1907), che ... Significato trippa

trippa s. f. etimo incerto. – 1. In macelleria e gastronomia, lo stomaco dei ruminanti, spec. bovini – o più cotto in maniere diverse, con abbondanza di condimenti e di aromi (per lo più la trippa viene venduta già lavata e parzialmente cotta, e richiede poi un ulteriore tempo di cottura CATEGORIA: ALIMENTAZIONE trippa s. f. etimo incerto. - 1. fam., scherz. parte del tronco tra il torace e il bacino, contenente gli organi viscerali ant., lett. epa, fam. pancia, pop. su pancia o peso. dimagrire, dimagrirsi, insecchirsi, smagrirsi; fam., riempirsi la trippa mangiare molto abbuffarsi, ingozzarsi, pop. intripparsi, riempirsi la pancia CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con mangia; roma; gatti; Un disastro... che si mangia ; Lo è chi mangia i propri simili; Come una bestia... che mangia di tutto; Il pane senza lievito mangia to dagli ebrei; Il latino da cui derivano le lingue roma nze; Il poeta roma no che accompagnò Dante nell inferno; Walter __, sindaco di roma dal 2001 al 2008; A roma vi è la Pacis; gatti domestici asiatici a pelo lungo; Hanno paura dei gatti ; Linci, puma e gatti ; Gli animali che camminano come i cani ei gatti ; Cerca nelle Definizioni