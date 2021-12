La definizione e la soluzione di: Il Malgioglio personaggio della tv. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISTIANO

Curiosità : Il Malgioglio personaggio della tv

Giuseppe Cristiano Malgioglio (Ramacca, 23 aprile 1945) è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. Autore di molti testi, realizza ... Significato cristiano

cristiano agg. e s. m. dal lat. Christianus, gr. ???st?a???. – 1. c. (o èra volgare), l’età che ha inizio con la nascita di Cristo. b. Detto di persona, che ha fede in Cristo e ne professa la religione: i popoli c.; Riedono stanchi i cavalier c cristiano dal lat. Christianus, gr. Khristianós. - ¦ agg. 1. relig. a. relativo al cristianesimo: religione, fede c. ? cattolico, ortodosso, protestante. disonesto, farabutto, furfante, lestofante, poco di buono. ? Locuz. prep.: fam., da cristiano in modo civile, decoroso e sim.: comportarsi da c. convenientemente, decorosamente Definizione Treccani

