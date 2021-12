La definizione e la soluzione di: Malattia infettiva eradicata nel 1979. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAIOLO

Curiosità : Malattia infettiva eradicata nel 1979

vaiolo è stata una malattia infettiva causata da due varianti del virus Variola, la Variola maior e la Variola minor. La malattia è anche conosciuta con ... Significato vaiolo

vaiòlo (letter. vaiuòlo) s. m. lat. tardo variola, der. di varius «vario, chiazzato». – 1. In medicina e veterinaria, grave malattia esantematica, contagiosa ed epidemica, di natura virale, caratterizzata da pustole destinate a disseccarsi e a ricoprirsi di croste che lasciano cicatrici tipiche, e CATEGORIA: VETERINARIA vaiolo va'j?lo lett. vaiuolo s. m. lat. tardo variola, der. di varius 'vario, chiazzato'. - 1. med., veter. grave malattia di natura virale, di pustole che lasciano tipiche cicatrici se in forma attenuata vaioloide. ? Espressioni: vaiolo acquatico pop. varicella. 2. bot. malattia di alcune piante prodotta da Definizione Treccani

