La definizione e la soluzione di: Il 4 Maggio vi si festeggia il giorno verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIAPPONE

Curiosità : Il 4 Maggio vi si festeggia il giorno verde

Neologismi (2008) love hotel loc. s.le m. Hotel riservato a incontri amorosi. ? Nel di Roma, p. 9). Espressione ingl. composta dai s. love (‘amore’) e hotel, coniata in Giappone su base ingl. Già attestato nel Corriere della sera del 22 novembre 1994, p. 31 giapponese d?ap:o'neze dal nome del Giappone. - ¦ agg. del Giappone, relativo al Giappone nipponico. ¦ s. m. e f. abitante o nativo del Giappone nipponico. Definizione Treccani

