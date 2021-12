La definizione e la soluzione di: Macchinario da pesca usato nella costa adriatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRABUCCO

Curiosità : Macchinario da pesca usato nella costa adriatica

percorrenza per i traffici sulle lunghe distanze (principalmente tra la costa adriatica e quella tirrenica), favorendo la costruzione di strade in linea retta ... Significato trabucco

trabucco1 s. m. (pl. -chi). – Variante di trabocco2, macchina da guerra. rete 'rete s. f. lat. rete. - 1. a. intreccio di fili di materiale vario usato per catturare animali: r. da caccia ? giacchio, palamitara, paretaio, region. rezza, sciabica, tartana, tesa, trabucco, tramaglio. b. estens. elemento o complesso di elementi simile, per struttura e per funzioni, a una rete di fili intrecciati: Definizione Treccani

