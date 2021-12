La definizione e la soluzione di: A Luoyang vi è un festival dedicato a questo fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEONIA

Curiosità : A Luoyang vi e un festival dedicato a questo fiore

artistica in pietra si è conservata in misura notevolmente maggiore. Le sculture più imponenti si trovano a Longmen, a sud di Luoyang (provincia di Henan) ... Significato peonia

peònia s. f. lat. scient. Paeonia, dal lat. class. paeonia, gr. pa????a, coltivate per la bellezza dei fiori. La specie più nota, detta anch’essa peonia (lat. scient. Paeonia officinalis), originaria dell’Europa merid. e delle vicine regioni asiatiche Definizione Treccani

Altre definizioni con luoyang; festival; dedicato; questo; fiore; Vi si tiene il Fringe, festival artistico; Ha un seguitissimo festival a Montecarlo; Ha vinto l edizione 1999 del festival di Sanremo; Il Vittorio ideatore del festival bar; Le Vibrazioni la nominano nel brano dedicato a te; L Issei giapponese a cui è dedicato un asteroide; Torneo sportivo dedicato a chi non c è più ing; Un locale dedicato al gioco; questo tipo di trading è un reato ing; Si dice che a questo non ci sia mai fine; La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo; Proprio in questo modo!; fiore sgargiante della famiglia delle asteracee; fiore violetto molto profumato; Il tipico fiore ... da balcone; fiore giallo che si muove verso la luce; Cerca nelle Definizioni