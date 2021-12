La definizione e la soluzione di: Il luogo meraviglioso nel Decameron di Boccaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENGODI

Curiosità : Il luogo meraviglioso nel Decameron di Boccaccio

Il Paese di Bengodi, contrada del paese di Berlinzone, è un luogo immaginario descritto da Giovanni Boccaccio nella III novella dell'VIII giornata del ... Significato bengodi

bengòdi (o Bengòdi) s. m. comp. di bene1 e godi, forma del verbo godere. – Nome di un paese immaginario di delizie e di abbondanza: il paese di B.; ha trovato il b.; in una contrada che si chiamava B., nella quale si legano le vigne con le salsicce (Boccaccio). bengodi ben'g?di o Bengodi s. m. comp. di bene¹ e godi, forma del verbo godere, scherz. - paese immaginario di delizie e di abbondanza paese della cuccagna, eden, eldorado, mecca, paradiso. Definizione Treccani

