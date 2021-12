La definizione e la soluzione di: Luoghi di lavoro impiegatizio e di scrivania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UFFICI

Curiosità : Luoghi di lavoro impiegatizio e di scrivania

Schuffenecker, anch'egli appartenente al ceto impiegatizio parigino. In questo periodo Gauguin realizzò opere di modesta levatura, distanti dagli accademismi ... Significato uffici

UFFICIO 1. Un UFFICIO è l’insieme delle risorse umane, dei servizi e delle attrezzature che svolgono di dire buoni uffici d’ufficio ufficio personale ufficio protocollo ufficio d’igiene ufficio informazioni ufficio matricola ufficio oggetti smarriti ufficio stampa ufficio vendite posta 'p?sta s. f. lat. posita, part. pass. femm. di ponere 'porre'. - 1. a. ant. posto assegnato o stabilito per fermarsi temporaneamente o definitivamente utenti di calcolatori diversi e-mail; ufficiale di posta persona che, in uffici e ricevitorie postali, è addetto ai rapporti con il pubblico ufficiale postale. ? impiegato Definizione Treccani

