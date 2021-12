La definizione e la soluzione di: Lunghi e morbidi riccioli ai capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOCCOLI

Curiosità : Lunghi e morbidi riccioli ai capelli

sfoggiare i loro capelli lunghi almeno sino al 1680, ma l'acconciatura divenne sempre più elaborata e pomposa e col tempo i riccioli della parrucca allonge ... Significato boccoli

tùtulo s. m. dal lat. tutulus, prob. voce di origine etrusca. – Nell’antichità: 1. alcuni sacerdoti si coprivano il capo durante i sacrifici. 2. Acconciatura femminile formata da boccoli sostenuti da una benda alta, usata dalle matrone romane. 3. Per analogia, è CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

