I lunghi biscotti nel tiramisù

Soluzione 9 lettere : SAVOIARDI

Curiosità : I lunghi biscotti nel tiramisu

tiramisù (o tìrami su) s. m. – Nome di un dessert di origine friulana, preparato a freddo alternando in una forma rettangolare strati di savoiardi o di fettine di pan di Spagna, inzuppati di caffè ristretto fatto raffreddare (a CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

