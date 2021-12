La definizione e la soluzione di: Luigi Petroselli lo è stato a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINDACO

Curiosità : Luigi Petroselli lo e stato a Roma

Luigi Petroselli (Viterbo, 1º marzo 1932 – Roma, 7 ottobre 1981) è stato un politico e giornalista italiano, Sindaco di Roma dal 1979 fino alla morte. ... Significato sindaco

sìndaco (ant. sìndico) s. m. (f. -a) dal lat. tardo syndicus, l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. ? Pur essendo com. l’uso di il sindaco al masch. per indicare una donna che ricopra tale carica, si va affermando progressivamente sindaco 'sindako s. m. dal lat. tardo syndicus, gr. sýndikos 'patrocinatore', comp. di sýn 'con, insieme' e díke 'giustizia' pl. -ci. - amministr., polit. capo dell'amministrazione comunale eletto da tutti gli abitanti del Comune ? stor. podestà, primo cittadino. Definizione Treccani

