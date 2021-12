La definizione e la soluzione di: Luigi che è stato Ministro del lavoro dei 5 Stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIMAIO

Curiosità : Luigi che e stato Ministro del lavoro dei 5 Stelle

l'avvocato e attore italiano, vedi Luigi Di Majo. Luigi Di Maio (Avellino, 6 luglio 1986) è un politico italiano, dal 5 settembre 2019 ministro degli affari ... Significato dimaio

