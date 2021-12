La definizione e la soluzione di: Il loro tesoro era chiamato Museo degli Argenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRANDUCHI

Curiosità : Il loro tesoro era chiamato Museo degli Argenti

Voce principale: Palazzo Pitti. Il Tesoro dei Granduchi (fino al 2015 chiamato Museo degli Argenti) fa parte del complesso di Palazzo Pitti a Firenze. ... Significato granduchi

livornino s. m. der. del nome della città di Livorno. – In numismatica, nome del tallero coniato a Firenze dai granduchi di Toscana per il commercio con il Levante, così chiamato perché al rovescio portava la figurazione del porto e della fortezza di Definizione Treccani

Altre definizioni con loro; tesoro; chiamato; museo; degli; argenti; Le loro sedute sorvolano distese di neve; Valido, valoro so; Come i compartimenti... separati tra loro ; La loro lingua ufficiale è il castigliano; Chi lo trova... trova un tesoro ; Il... tesoro di Aladino; Il tesoro pubblico; Lo è un titolo come il Buono del tesoro Italiano; Cosi è chiamato Babbo Natale dagli Inglesi; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte | Venerdì 26 novembre 2021; chiamato a compiere una missione a pagamento; Animale chiamato cerdo in spagnolo; Città con la casa-museo di Rubens; Il museo con le due Maja; La città calabrese con il museo all'aperto Bilotti; Il comune veneziano che ospita il museo del vetro; La nota passeggiata degli inglesi di Nizza; Il nome del Ford che fu Presidente degli USA; Fortezza di Saruman ne Il Signore degli Anelli; Ospitano i membri degli ordini mendicanti; Il continente con Brasile, argenti na e USA; Il Mauro centravanti argenti no; Il disegnatore argenti no di Mafalda; L'estremo sud dell'argenti na; Cerca nelle Definizioni