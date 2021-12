La definizione e la soluzione di: Le loro sedute sorvolano distese di neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEGGIOVIE

Curiosità : Le loro sedute sorvolano distese di neve

Tornati al presente i potenti Wizards of Mickey sorvolano a bordo del Drago di Ferro tutta la valle per un giro di pattuglia mentre intanto un misterioso guerriero ... Significato seggiovie

slittovìa s. f. comp. di slitta e via1, sul modello di ferrovia, conformate a slitta trainate per mezzo di una fune da un argano collocato a monte; era diffuso fino all’avvento di seggiovie e sciovie, che lo hanno completamente sostituito. CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

