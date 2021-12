La definizione e la soluzione di: La loro lingua ufficiale è il castigliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAGNOLI

Curiosità : La loro lingua ufficiale e il castigliano

La lingua ufficiale della Spagna è lo spagnolo o castigliano, ma vengono parlate altre lingue che hanno statuti differenti. Il castigliano ha lo statuto ... Significato spagnoli

Neologismi (2021) chica mala loc. s.le f. Nel linguaggio giovanile, ragazzaccia; giovane o giovanissima che si caratterizza per i suoi comportamenti trasgressivi; più spesso, in senso figurato, giovane che è Sicuramente vi sarete chiesti a cosa fanno riferimento queste due parole di origine spagnola, un sostantivo e un aggettivo femminili, visto che il fenomeno è molto diffuso in gitano dallo sp. gitano, lat. ?aegyptanus, der. di Aegyptus 'Egitto'. - ¦ s. m. f. -a zingaro stanziato in Spagna ? nomade, zingaro. ¦ agg. degli zingari spagnoli: danze, canti g. ? zingaresco, non com. zingaro. Definizione Treccani

Altre definizioni con loro; lingua; ufficiale; castigliano; Come i lupacchiotti... gialloro ssi; Lo sono due cose esattamente uguali fra loro ; Fanno lavoro con loro ; Coloro che dirigono le scuole; La lingua parlata a Helsinki; lingua ggi, dialetti; La lingua più diffusa a Copenaghen; Ossicino della lingua ; Un sottufficiale abbr; ufficiale con due stellette abbreviazione; Un giovane ufficiale abbrev; Un ufficiale superiore; Cerca nelle Definizioni