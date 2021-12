La definizione e la soluzione di: Località siciliana con l area marina di Capo Gallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONDELLO

Curiosità : Localita siciliana con l area marina di Capo Gallo

Scuola poetica siciliana Archiviato il 23 agosto 2015 in Internet Archive., Stupormundi,it ^ La scuola siciliana, su Sapere.it. URL consultato l'8 novembre ... Significato mondello

mondèllo s. m. adattam. di voce merid., der. dell’arabo mudd, nome di misura per cereali (dal lat. modius «moggio», gr. µ?d???). – Unità di misura di superficie e di capacità, usata a Palermo prima dell’adozione del sistema metrico decimale, ed equivalente, come misura di superficie, a 272,853 m2, Definizione Treccani

