La definizione e la soluzione di: Località balneare veneta.

Soluzione 6 lettere : CAORLE

Curiosità : Localita balneare veneta

caorlina s. f. dal nome del centro di Càorle , in prov. di Venezia . – Veloce barca da pesca, usata nelle valli venete, con scafo lungo una decina di metri, di forme fini, prora e poppa assai slanciate, terminanti con un ferro a rostro. Definizione Treccani

