Soluzione 6 lettere : TEATRI

Curiosità : Locali a ferro di cavallo

L'arco a ferro di cavallo (in spagnolo arco de herradura /'arko de era'du?a/), anche chiamato arco moresco e arco a buco della serratura, è l'arco più ... Significato teatri

scèna s. f. dal lat. scaena, gr. s???? «tenda, fondale in sc. (o andremo in sc. con) «Gli spettri» di Ibsen. Al plur., le sc., i teatri: una compagnia di varietà, reduce dalle sc. di Parigi ; la commedia in cartellone è una novità per galleria gal:e'ria s. f. dal fr. galerie, forse alteraz. del lat. mediev. galilaea 'portico di una chiesa'. - 1. archit. scavo che assicura la continuità di una cui vengono mostrate e vendute opere d'arte ? esposizione, mostra. 4. teatr. a. nei teatri, soprattutto antichi, complesso dei posti situati nelle parti più alte della sala Definizione Treccani

