La definizione e la soluzione di: Locale vivibile sotto il tetto.

Soluzione 8 lettere : MANSARDA

Curiosità : Locale vivibile sotto il tetto

sta principalmente nel fatto che, essendo climaticamente la città più vivibile del Canada, molti vagabondi vi si stabiliscono. Nonostante ciò, la grande ... Significato mansarda

mansarda s. f. dal fr. mansarde, der. del nome dell’architetto fr. F. Mansard, o Mansart (1598-1666), che diffuse in , da finestre verticali corrispondenti a uno o più locali interni, anch’essi denominati mansarde. b. Per estens., denominazione generica di varî tipi di alloggio, di dimensioni CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA s. f. dal fr. mansarde, dal nome dell'architetto fr. F. Mansard, o Mansart 1598-1666. - archit. alloggio ricavato sotto il tetto ? abbaino, soffitta, solaio, sottotetto Definizione Treccani

