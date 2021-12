La definizione e la soluzione di: Locale utile a chi usa il camino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEGNAIA

Curiosità : Locale utile a chi usa il camino

trovarne uno in ogni stanza. L'alimentazione del camino avviene normalmente mediante legna. La parola "camino" viene comunemente usata anche per identificare ... Significato legnaia

legnàia s. f. der. di legno, legna. – Stanza, locale dove si ripone la legna da ardere. Definizione Treccani

