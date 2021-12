La definizione e la soluzione di: Un locale dedicato al gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUDOTECA

Curiosità : Un locale dedicato al gioco

aspetti di carattere clinico, psicologico e sociale. Azienda sanitaria locale Gioco d'azzardo patologico Servizio Sanitario Nazionale (Italia) Tossicodipendenza ... Significato ludoteca

ludotèca s. f. comp. del lat. ludus «gioco, ricreazione» e -teca. – Locale specificamente attrezzato per raccogliere e conservare giocattoli e altri mezzi ricreativi, destinato all’uso sociale ed educativo per i bambini, che possono giocarvi direttamente o prendere in prestito i giocattoli. Definizione Treccani

