La definizione e la soluzione di: Livido, ecchimosi.

Soluzione 7 lettere : EMATOMA

Curiosità : Livido, ecchimosi

L'ecchimosi, comunemente chiamato livido, è un tipo di ematoma derivante da un trauma contusivo. Può essere di lieve entità generalmente causato da piccoli ... Significato ematoma

ematòma s. m. der. di emato-, col suff. -oma (pl. -i). delle pulsazioni espansive, in seguito a rottura di un’arteria di un certo calibro; ematomi nel neonato, dovuti a manovre ostetriche durante il parto, a carico di masse muscolari ematoma ema't?ma s. m. der. di emato-, col suff. -oma pl. -i. - med. raccolta di sangue nello spessore di un tessuto ecchimosi, ? livido, ? lividura. ? contusione, tumefazione, versamento. Definizione Treccani

