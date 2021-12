La definizione e la soluzione di: Il liquore allo zafferano... da premio letterario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STREGA

Curiosità : Il liquore allo zafferano... da premio letterario

Il Liquore Strega è un liquore a base di erbe prodotto dal 1860 dalla Strega Alberti di Benevento. Composto da circa 70 erbe, fra cui la menta e il finocchio ... Significato strega

stréga s. f. lat. striga, der. (come variante pop.) di strix -igis «civetta». dall’aspetto sgradevole: è proprio una s.; con il passare degli anni è diventata una strega. b. Per antifrasi, come giudizio polemico o di latente antipatia, donna o ragazza dotata strega 'strega s. f. lat. striga, der. come var. pop. di strix -igis 'civetta'. - 1. etnol. secondo la mitologia popolare, essere soprannaturale di aspetto femminile versiera. ? lett. incantatrice, maga. fata. ? Espressioni con uso fig.: caccia alle streghe il perseguitare, senza alcuna prova concreta di colpevolezza, persone o gruppi a CATEGORIA: OCCULTISMO E METAPSICHICA Definizione Treccani

Altre definizioni con liquore; allo; zafferano; premio; letterario; Un... magico liquore ; liquore inglese | Venerdì 26 novembre 2021; Un liquore dolce e aromatico; Tipico liquore sardo; Squadra in cui militarono Pirlo, Baronio e Kallo n; Durevole o rigida coma un metallo ; Ne fanno parte Chiavari e Rapallo ; In cucina contiene un condimento giallo ; Si prepara con lo zafferano ; Il sativus anche detto zafferano ; Il piatto spagnolo a base di riso e zafferano ; Osso buco - zafferano ; __ Hanks, premio Oscar; Prestigioso premio della città di Milano: __ d oro; Dario, E compianto premio Nobel autore di “Mistero buffo”; L'Octavio premio Nobel; Genere letterario di Verga e Capuana; Carlo studioso e critico letterario ; Tetro, in modo letterario | Giovedì 25 novembre 2021; Capolavoro letterario ; Cerca nelle Definizioni