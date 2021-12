La definizione e la soluzione di: Lingua frutto di contaminazioni regionali fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATOIS

Curiosità : Lingua frutto di contaminazioni regionali fra

L'occitano, o lingua d'oc (in occitano: occitan o lenga d'òc), è una lingua occitano-romanza parlata in un'area specifica del sud-Europa chiamata Occitania ... Significato patois

patois ‹patu?à› s. m., fr. der. di patte «zampa» (col suffisso di françois «francese») per indicare il carattere grossolano del mezzo d’espressione. – In Francia , idioma locale, privo di tradizione letteraria, usato da una popolazione generalmente poco numerosa, spesso rurale, la cui cultura e vernacolo ver'nakolo dal lat. vernaculus, agg., 'domestico, familiare', der. di verna 'schiavo nato in casa'. - ¦ s. m. ling. parlata caratteristica di un centro o di una zona limitata dialetto, parlata. ? patois. ¦ agg. che è proprio del vernacolo ? VERNACOLARE. Definizione Treccani

